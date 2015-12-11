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Город

11 декабря 2015, 11:06

Москвичам рассылают карты расширения платных парковок

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Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Карты с информацией о расширении зоны платной парковки рассылают по почтовым ящикам жителей районов, где с 26 декабря введут изменения, сообщает Агентство "Москва".

"Правительство Москвы проводит огромную работу по информированию жителей о вводе новых зон платной парковки. Управы районов рассылают по почтовым ящикам, размещают в районных газетах, на досках подъездов информацию с картой новых зон, информацией о стоимости, льготах и специальных возможностях для резидентов", – сказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Дополнительно информацию о платных паркингах опубликуют в 129 окружных и районных газетах, также она будет размещена в городских учреждениях и центрах госуслуг "Мои документы".

Кроме того, пешие инспекторы ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" и МАДИ раздадут автомобилистам специальные листовки с указанием зон платной парковки.

"Наши консультативные кабинеты в префектурах округов, которые мы открыли в ноябре, также будут информировать о расширении зоны платной парковки до конца года. Но в них обратилось немногим более 300 человек", – отметил заммэра.

По данным опроса, проведенного в третьем квартале 2015 года научно-исследовательским институтом социальных систем МГУ им. Ломоносова, более 50 процентов жителей ЦАО отметили улучшение дорожной ситуации после ввода платной парковки. 71 процент опрошенных жителей центра сказали, что стало комфортнее пешеходам, а 60 процентов считают, что на стоянках автомобилей стало больше порядка.

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Напомним, столичный департамент транспорта опубликовал список улиц, на которых с 26 декабря появятся новые точки платной парковки. Всего речь идет о 291 участке, они расположены в 45 районах города.

Новые точки платной парковки были согласованы и одобрены депутатами, жителями города и всеми советами муниципальных образований.

Для жителей районов предусмотрены льготные условия стоянки, при этом на 20-25% снизится число машин из других районов, а среднее время парковки не будет превышать полутора часов.

Власти считают, что введение платы за парковку в проблемных местах положительно повлияет на дорожную ситуацию: снизится уровень загруженности и количество нарушений, а также увеличится пропускная способность улиц.

Эксперты подсчитали, что после введения платной стоянки загруженность дорог снизится на 15 процентов, а время проезда для пассажиров наземного городского транспорта снизится на 20%. При этом парковка не затронет жилую застройку и не придет во дворы домов.

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