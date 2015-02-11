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11 февраля, 20:06

В столице эвакуировали 5 тысяч автомобилей с нечитаемыми номерами

парковки эвакуация штрафстоянки МАДИ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

С апреля 2014 года сотрудники Московской административной дорожной инспекции задержали 5 тысяч автомобилей с нечитаемыми номерами, сообщает пресс-служба МАДИ. Всего за неправильную парковку эвакуировали более 80 тысяч машин.

Как уточняют в пресс-службе, инспектор фотографирует автомобиль нарушителя и запрещающий знак, составляет протокол задержания, куда вносит информацию о номере, марке машины и ее цвете. Данные отправляются в общую базу.

С 1 января 2015 года данные об автомобилях с нечитаемыми номерами передаются с парконов в диспетчерскую. Если таких машин около десяти, то инспектор и сотрудники службы эвакуации оперативно выезжают на место и задерживают нарушителей.

В пресс-службе добавили, что автомобиль с закрытыми номерами может числиться в угоне, а его хозяин - быть причастным к противозаконной деятельности.

"Москва в цифрах": Правила эвакуации

Напомним, столичные автомобилисты чаще всего нарушают правила остановки и стоянки в районе станций метро "Щелковская", "Царицыно" и "Домодедовская". В районе этих станций с апреля прошлого года эвакуировали почти 13 тысяч машин. Еще 7,6 тысячи машин переместили на штрафстоянки с территории Садового кольца.

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Ранее сообщалось, что МАДИ усилит контроль за соблюдением правил остановки и стоянки на пяти "проблемных" улицах Москвы: Ленинском проспекте, проспекте Мира, улицах Профсоюзная, Земляной вал и Кожевническая.

В 2015 году планируется открыть "горячую линию" по приему жалоб на парковку в зоне действия запрещающих знаков.

Сигналы от жителей будут передаваться в ситуационный центр, где жалобы проверят с помощью камер.

Кроме того, ожидается, что в этом году приемные Московской административной дорожной инспекции появятся в каждом округе столицы.

Также планируется запустить систему электронной очереди в пунктах выдачи разрешений о возврате авто.

Первые два терминала электронной очереди к апрелю 2015 года установят в самых загруженных пунктах. Скорее всего, систему опробуют на главном офисе МАДИ в Большом Палашевском переулке, где автовладельцы могут получить документы на возврат машины круглосуточно, вне зависимости от того, на какую штрафстоянку ее увезли.

Сюжет: Эвакуация автомобилей в Москве

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