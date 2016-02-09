Рядом с ВДНХ построят физкультурно-оздоровительный комплекс с паркингом

Физкультурно-оздоровительный комплекс с паркингом построят на улице 1-я Останкинская, владения 43-55. Соответствующий проект одобрила столичная градостроительно-земельной комиссия, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

По словам председатель Москомстройинвеста Константина Тимофеева, земельный участок площадью более 35 тысяч квадратных метров выставлен на торги. На территории планируют построить паркинг на 730 машино-мест и почти 11 тысяч квадратных метров выделяют под ФОК.

Сейчас на участке расположена плоскостная парковка. "Это достаточно крупная парковка и она практически всегда заполнена. Москвичи ежедневно оставляют здесь десятки машин. Именно поэтому было принято решение основную часть земельного участка выставить на торги именно под строительство паркинга. Если под ФОК выделить большую площадь здания, то автомобили просто негде будет припарковать", - отметил Константин Тимофеев.

Напомним, в районе Западное Дегунино, на улице Ивана Сусанина, владение 1 также планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и подземной парковкой. Площадь оздоровительного комплекса составит 1,8 тысячи квадратных метров, из них тысячу займет бассейн. На прилегающей к комплексу территории проведут благоустройство и озеленение.

Также на торги по аренде земли под строительство физкультурно-оздоровительных комплексов выставлено еще шесть участков общей площадью почти 4,5 гектара.

За три года в столице за счет средств бюджета планируется построить 23 спортивных объекта, среди которых четыре спорткомплекса, 11 футбольных полей с подогревом, пять ВМХ-велодромов и три физкультурно-оздоровительных комплекса.