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Город

05 августа 2014, 19:05

Власти подготовят предложения по новым зонам платной парковки

парковки платная парковка Сергей Андрейкин

"Интервью": Сергей Андрейкин - о новых местах для платной парковки

Власти Москвы подготовят предложения по новым зонам платной парковки к середине сентября. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" сообщил первый заместитель руководителя департамента транспорта Сергей Андрейкин.

"Мы сейчас обсуждаем дополнительные сектора на территории Москвы между Садовым и Третьим транспортным кольцом, исходя, прежде всего, из принципа точечности. Мы все эти улицы и конкретные предложения по секторам обсуждаем с муниципальными депутатами в департаменте", - пояснил Андрейкин.

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Он отметил, что жители столицы могут направлять свои пожелания по организации платной парковки с помощью формы обратной связи на сайте департамента, по телефону 8-495-539-22-99. "Также они могут писать письма. На все письма мы отвечаем в установленный законом срок, все обязательно учитываем", - заключил Андрейкин.

Первые платные парковки появились в рамках эксперимента на 21 улице в центре столицы 1 ноября 2012 года. С 1 июня 2013 года проект был распространен в пределах всего Бульварного кольца. С 5 декабря зона платной парковки распространилась на районы Якиманка и Замоскворечье, а с 25 декабря 2013 года москвичи начали платить за стоянку и на других участках между Бульварным и Садовым кольцами.

Расширение зоны платной парковки

Час стоянки внутри Бульварного кольца стоит 80 рублей, а в зоне между Бульварным и Садовым кольцами - 60 рублей. При этом месячный абонемент внутри Бульварного кольца стоит 16 тысяч рублей, а в остальных районах - 12 тысяч рублей. Местные жители могут парковаться в зоне проекта бесплатно с 20.00 до 8.00 при наличии разрешения.

С 1 августа введена платная парковка на 153 улицах за Садовым кольцом до ТТК. Тариф составляет 40 рублей в час с индексацией, стоимость месячного парковочного абонемента - 8 тысяч рублей, годового - 80 тысяч.

Сюжет: Платные парковки в Москве

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