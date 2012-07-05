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Город

05 июля 2012, 14:08

Обзор московской прессы: «Русский репортер»

парковки ММКФ Евро-2012 свежая пресса

Борьба с пробками выливается в войну с автовладельцами

С 1 июля в России в 5–10 раз выросли штрафы за неправильную парковку, тонировку стекол и объезд пробок через дворы. В Москве и Санкт-Петербурге штрафы будут в два раза больше, чем в регионах. Правительство оправдывает суровость принятых мер необходимостью бороться с пробками, но столичные водители опасаются, что теперь «писем счастья» не удастся избежать никому: правильно припарковаться в Москве почти невозможно. Впрочем, власти не скрывают, что их цель — превратить водителей в пассажиров городского транспорта.

По Москве сегодня разъезжают парконы— авто, оснащенные системой мобильной видеофиксации нарушений парковки. Вскоре парконы появятся по всей России. Система фиксирует номера машин нарушителей, отправляет их на полицейский сервер — водитель получает фото своего автомобиля, адрес незаконной парковки и штраф. В среднем один экипаж выписывает сто штрафов в день. Департамент транспорта Москвы планирует довести число парконов до ста — таким образом, в столице будет выписываться 10 тыс. штрафов ежедневно, что может вылиться в сумму около 30 млн рублей. Для борьбы с парковкой на выделенных полосах департамент транспорта оснастит системой видеофиксации автобусы Москвы.

Что Московский кинофестиваль может противопоставить торрентам

30 июня завершился 34-й Московский международный кинофестиваль. Самое интересное здесь, как всегда, происходило в ретроспективных программах — ММКФ в очередной раз показал, что интрига конкурса уже давно не является главной пружиной современного кинофестиваля. Чем должен быть подобный фестиваль для города и страны? На этот вопрос отборочная комиссия ММКФ пытается дать ответ уже десять лет, и каждый раз он другой.

Режиссер и психиатр Ханс Вайнгартнер — о том, что происходит с нашим обществом

Ханс Вайнгартнер — типичный представитель современного немецкого арт-кино: малопопулярный дома, снимающий раз в несколько лет, он в то же время участвует в крупных фестивалях вроде Каннского и Берлинского и может позволить себе критически смотреть на европейскую действительность. В России его знают по комедии «Воспитатели», а его новый фильм «Сумма всех моих частей» выйдет в наш прокат этой осенью. Фильм рассказывает о маргиналах — душевнобольных, дауншифтерах и эскапистах, скрывающихся от назойливого посткапиталистического общества в лесной глуши. Камера, незаметная, как муха на стене, просто наблюдает за лесным бытом, как бы намекая, что все происходящее в фильме не выдумка сценариста, а возможный сценарий развития (или упадка?) Европы.

В России появляются первые «умные» энергоэффективные дома

Корреспондент «Русского репортера» побывал в уникальном подмосковном «зеленом» доме, который снабжен солнечным коллектором, геотермальным насосом, системой рекуперации тепла и системой «умный дом», контролирующей все показатели вплоть до содержания углекислого газа в воздухе. Эксперты полагают, что в России уже сейчас возможно серийное строительство «нулевых домов», то есть таких, которые вообще не потребляют энергию.

Почему российские города возвращаются к всенародным выборам мэров

Губернатор Подмосковья Сергей Шойгу разрубил гордиев узел двоевластия в Сергиевом Посаде: после нескольких месяцев конфликта мэра и сити-менеджера он добился отставки обоих и потребовал провести всенародные выборы градоначальника. И заодно заявил, что хочет вернуть выборы мэров во всех городах области. Отказ от неудачного эксперимента с введением института сити-менеджеров идет по всей стране.

Чем запомнится нынешний чемпионат Европы

Президент УЕФА Мишель Платини по окончании Евро-2012 поведал всему свету, что завершившийся чемпионат стал самым выдающимся во всей истории футбола. Подобные признания обязательны для высокопоставленных спортивных чиновников. Правда, кое-кто уже подверг его слова сомнению: если вывести за скобки великолепную игру испанцев, то футбольная составляющая окажется не столь значимой. Это мнение разделяет и корреспондент «Русского репортера» .

Новый номер журнала «Русский репортер» в продаже с 5 июля.

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