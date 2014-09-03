Инспекторам МАДИ выдадут форму с фальш-погонами

Фото: M24.ru

Для 200 пеших инспекторов Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) закупят новую форму темно-синего цвета с наплечными знаками – фальш-погонами, и кепки с кокардами. Кроме того, инспекторам МАДИ выдадут специальные жетоны. Будет закуплена также форма для женщин. Комплекты, состоящие из летней, демисезонной и зимней одежды и обуви, головные уборы, а также аксессуары выдадут инспекторам до конца этого года. На новую форму МАДИ потратит порядка 7 млн рублей.

Как пояснили M24.ru в пресс-службе МАДИ, фальш-погоны инспекторов будут различаться в зависимости от чина сотрудника. "Инспекторы МАДИ являются государственными гражданскими служащими города Москвы, поэтому количество звезд и полосок определяется присвоенным инспектору классным чином. Наплечные знаки инспекторов МАДИ ничем не будут отличаться от наплечных знаков работников таможни, судебных приставов и других гражданских служащих города Москвы", - пояснили в пресс-службе.

Всего МАДИ закупит 200 комплектов, состоящих из курток, свитеров, повседневных костюмов, зимних мужских ботинок, летних полуботинок, а также кепок, как зимних, так и демисезонных. Кроме того, инспекторам купят по 400 рубашек голубого цвета с коротким и длинным рукавом, а также по 200 рубашек белого цвета с коротким и длинным рукавом. Под рубашки инспекторы получат галстуки-регаты (на резинке), на кепки им прикрепят кокарды. Жетоны будут крепиться на груди слева. Для этого на форме предусмотрена специальная петлица, пояснили в пресс-службе. Каждому инспектору присвоят номер, его нанесут при изготовлении жетона.

Также сотрудники МАДИ получат желтые сигнальные жилеты. Кстати, 10 жилетов предусмотрены для женщин.



Фото: МАДИ

Как пояснили в пресс-службе, до 9 сентября этого года на карьерном портале правительства Москвы по конкурсу идет набор на должности инспектора и главного инспектора. "Если среди кандидатов окажутся женщины и они будут соответствовать заявленным требованиям, они вполне могут стать инспекторами МАДИ", - пояснили в пресс-службе.



Фото: МАДИ



Напомним, Московская административная дорожная инспекция была создана в Москве 1 ноября 2013 года. Пешие инспекторы МАДИ выявляют нарушителей парковки, бросающих машины под знаками 3.27 "Стоянка запрещена" и 3.28 "Остановка запрещена".

Эксперты считают, что введение формы необходимо для того, чтобы у жителей города формировался образ "дорожных полицейских". По словам координатора "Синих ведерок" Петра Шкуматова, по всему миру муниципальные парковочные инспекторы имеют форму. "Неважно, какая именно форма, главное, чтобы москвичи видели, что это не случайные люди, а должностные лица".

Координатор проекта гражданских активистов "Движение" Андрей Филин считает схожесть форм инспекторов МАДИ и ГИБДД плюсом. "С одной стороны, хорошо, что форма похожа, поскольку инспекторы изначально – "полугаишники", им нужна форма, чтобы избежать недоразумений. Правда, обычные люди могут их путать и обращаться за помощью, за консультацией, за вещами, которые не в их компетенции, а в компетенции ГИБДД. Но в целом форма должна быть – это однозначно, у наших людей есть такая черта: они слушаются людей в форме", - пояснил он.

Филин считает, что женщины также могут работать инспекторами МАДИ, но в паре с мужчинами: "Потому что есть психологических момент - кому-то проще обратиться к женщине, кому-то к мужчине. Когда они в паре, автолюбитель сам сможет решить, к кому обратиться. Так что это идеальная команда, а также скрытая пропаганда семьи".

Напомним, что Московская административная дорожная инспекция с момента начала работы уже выписала штрафов на сумму более миллиарда рублей. Одни правонарушения фиксируются пешими инспекторами, другие - с помощью комплексов "ПаркРайт".

Марина Курганская, Светлана Кондратьева