Обзор московских газет: 2 июля

Государство не жалеет денег на превращение подмосковного Сколкова в российскую Кремниевую долину – до 2014 года оно закачает туда примерно 85 млрд руб. Это без учета добровольно-принудительных отчислений госкомпаний, которые тоже потянут на десятки миллиардов. Как распределяются эти деньги? «Ведомости»

Как стало известно «Ведомостям», государство не намерено выкупать земли для строительства правительственного центра. С инвесторами обсуждается только один вариант – дарение. «Ведомости»

Инвестором строительства парковки на Триумфальной площади, где проводятся несогласованные акции оппозиции, стала одна из структур ВТБ – компания «Галс девелопмент» «Ведомости»

Москвичи теперь смогут оплачивать различные услуги при помощи телевизоров, подключенных к интернету. Такой проект вместе с корейской LG запускает мэрия Москвы. «Ведомости»

Музеи Московского Кремля сменят прописку: они переедут на Красную площадь, 5, в здания Средних торговых рядов. Перебраться именно на эти площади директору музея-заповедника «Московский Кремль» Елене Гагариной предложил президент Владимир Путин. Предложение было принято. «Известия»

Бутырский парк превратят в исторический. В нем поставят памятник кентавру – символу Бутырского полка, квартировавшего здесь в XVI веке, пешеходные дорожки выложат брусчаткой под старину, а по всей зеленой зоне расставят композиции с фигурами солдат знаменитого военного формирования. Как рассказала «Известиям» замдиректора филиала Лианозовского парка культуры и отдыха Наталья Аникина, на реализацию проекта понадобится около 100 млн рублей. «Известия»

Столичные автобусы будут выявлять нарушителей правил парковки, сообщил «Известиям» руководитель московского департамента транспорта Максим Ликсутов. По его словам, власти хотят оснастить городские автобусы мобильными системами видеофиксации нарушений «паркон». Это позволит эффективнее бороться с парковкой на выделенных полосах. Между тем защитники прав автомобилистов намерены добиваться у ГИБДД разрешения на оборудование «парконами» частных автомобилей. «Известия»

Мэрия опубликовала отчет первого радиомониторинга качества мобильной связи в Москве. В частности, были исследованы сети трех операторов «большой тройки» - ОАО «ВымпелкКом» (торговая марка «Билайн»), МТС и «МегаФон». Выяснилось, что самые большие проблемы с голосовой связью наблюдаются у абонентов «ВымпелКома». В столичных сетях 2G оператора было зафиксировано 12,31% разрывов звонков. Чуть лучше ситуация у «МегаФона» - 9,26% разрывов, у МТС – 7,41%. В сетях 3G меньше всего проблем у МТС – 6,84% разрывов, у «МегаФона» - 10,19%, у «Билайна» - 17,39%. «Известия»

Улицы Москвы в ожидании массовых облав на неправильно припаркованные авто. Они могут начаться уже сегодня, говорят инспекторы ГИБДД и сотрудники городской эвакуаторной службы. Водители оказываются в безвыходном положении – легальных парковочных мест в городе, и особенно в центре, по-прежнему мало, а нарушение теперь обходится в совокупности с эвакуацией авто в 6 тыс. руб. «Московские новости»

Новых москвичей могут обязать согласовывать реконструкцию своих домов и возведение новых построек на частных участках с Москомархитектурой. По словам префекта новых территорий Алексея Челышева, «большая Москва» переходит на «столичную схему согласования». При этом заммэра столицы Марат Хуснуллин отметил, что эти изменения жители поселков не почувствуют. Эксперт полагают, что такой переход упорядочит индивидуальное строительство, но может осложнить согласование перепланировок. «Московские новости»

Самая длинная в центре Москвы велодорожка между парком Горького и парком «Фили» откроется в начале сентября. Путь длиной 21 км будет проходить сквозь зеленые хоны и вдоль набережных. В дальнейшем дорогу планируют продлить до кутузовского проспекта. Между тем эксперты отмечают, что велопути должны решать транспортную проблему города, а не просто использоваться для прогулок. «Московские новости»

Одними из первых на присоединенных территориях ощутят на себе заботу столичных властей люди с ограниченными возможностями. Как сообщили в городском департаменте соцзащиты, уже 1 июля ведомство начнет принимать заявки от жителей Новой Москвы на установку приспособлений для инвалидов в их домах. Москва уже выделила для льготников новых территорий три миллиарда рублей, часть этих средств пойдет на инвалидов. «Вечерняя Москва»