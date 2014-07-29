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Город

29 июля 2014, 17:00

На московских водоемах дежурят 370 спасателей

парки водоемы спасатели Владимир Волков

"Интервью": Владимир Волков - о безопасности на столичных водоемах

За безопасностью на столичных водоемах следят 370 спасателей. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам Москвы Владимир Волков.

По его словам, наиболее подготовленным, профессионально оснащенным и специализированным аварийно-спасательным подразделением в городе является московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах. В ее составе 370 спасателей, более 150 плавучих средств, 23 поисково-спасательных станции, которые находятся на основных водоемах Москвы

Волков отметил, что летом в распоряжении инспекторов находятся не менее трех моторных судов, а на каждой поисково-спасательной станции есть еще и гребные лодки.

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Чиновник добавил, что сейчас в Москве зарегистрировано 28 прокатных лодочных станций.

"Из них 24 успешно прошли техническое освидетельствование и допущены государственной инспекцией к эксплуатации. Четыре станции, ввиду незавершенности оформления ряда документов по водопользованию, к эксплуатации не допущено", - уточнил он.

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