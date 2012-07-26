В парке Горького открывается коворкинг-центр

ИТАР-ТАСС

В московском парке Горького в пятницу, 27 июля, откроется новый коворкинг-центр для работы и отдыха. Павильон получил название "Рабочая станция", пишет "Московский комсомолец".

Размещается эта площадка для совместной работы в Нескучном саду. Горожане смогут поработать в комфортной обстановке, воспользоваться компьютером, принтером и даже сканером. Тем, кто захочет обсудить рабочие вопросы, не мешая другим посетителям, предлагается перейти в переговорную комнату. В центре можно будет воспользоваться услугой Wi-Fi. Арендовать рабочее место можно на день, на неделю и месяц.

Помимо этого, в павильоне "Рабочая станция" оборудуют мини-кухню с микроволновкой, чайником и кофемашиной. На большой террасе планируется проведение интересных семинаров и лекций.

Вечером и ночью в выходные дни там будет размещаться экран. Таким образом, все желающие могут смотреть как классические фильмы, так и новинки кинопроката.

Сотрудники парка обещают, что коворкинг-центр будет работать круглосуточно семь дней в неделю.

Коворкинг (от англ. co-working, совместно работающие) очень популярен во многих странах. Теперь эта "мода" дошла и до России. Подобная модель работы удобна для тех, кто хочет трудиться, оставаясь при этом независимыми и свободными. Коворкеры используют общее пространство для своей деятельности.