Более 170 площадок оборудовали в столице для запуска новогодних фейерверков

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Для запуска фейерверков в столице оборудовали 173 площадки. Общая вместимость этих площадок составляет 50 тысяч человек, сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг.

В департаменте подчеркнули, что пиротехнику нельзя разбирать, использовать при сильном ветре и вблизи от деревьев. Фейерверки нельзя запускать с рук и направлять их на людей, животных или строения.

Список утвержденных площадок опубликован на сайте департамента.

Отметим, что площадки огородят и оборудуют средствами для тушения пожаров и инструкциями по мерам безопасности. Запускать пиротехнику нужно в строго отведенных для этого местах, иначе грозит штраф до 1500 рублей с человека.

В настоящее время все склады, на которых хранится пиротехника, обследуются специалистами. Кроме того, сотрудники МЧС проводят профилактические беседы с горожанами по вопросам безопасности во время отдыха в Новый год.

Важно и правильно выбрать сам фейерверк, ведь в период ажиотажного спроса на полках может оказаться залежалый товар, опасный для здоровья. Опасность просроченных фейерверков состоит в том, что меняется их химический состав.

У товара обязательно должны быть сертификаты с синей печатью. В них указывается страна-изготовитель, артикул и номер самого изделия. Покупатель всегда может попросить копию этого сертификата и забрать ее с собой. При покупке фейерверков обязательно нужно обращать внимание и на инструкцию, если она не на русском языке, то товар скорее всего контрафактный.