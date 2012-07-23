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Москва 24

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23 июля 2012, 18:06

Павильоны для книжной торговли появятся во всех парках Москвы

парки конкурсы павильоны парк Музеон

Фото: Москва 24

В ближайшее время в московских парках появятся павильоны для книжной торговли. На проект павильона "Гоголь-модуль" прошел конкурс. В нем победил проект цилиндрической перголы, ребра жесткости которой служат книжными полками. Проект разработала мастерская RueTemple.

Планируется, что "Гоголь-модули" появятся в каждом парке.

Также состоялся конкурс на проект большого книжного павильона, который должен разместиться в парке "Музеон". В нем победил проект Андрея Асадова. Архитектор предложил фасады павильона "прошить" стихами, пропилив строки лазером по фанере.

В последнее время временных павильонов в Москве становится все больше. Один из них уже есть в парке "Музеон" - летний павильон "Школа", в котором разместилась Московская архитектурная школа, пишет газета "Ведомости". В Парке культуры появилась беседка архитектора Александра Бродского, а в саду Баумана - летняя читальня.

Кроме того, вскоре в парке Горького появится павильон центра современного искусства "Гараж", спроектированный японским архитектором Шигеру Баном.

Архитектурный критик Николай Малинин говорит про временную архитектуру: наконец Россия оказалась в тренде создания общественных пространств - "архитектурно осмысленных и функционально насыщенных".

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