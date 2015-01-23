Где в столице покататься на лыжах

Фото: ТАСС/ Руслан Шамуков

Чем москвичам и гостям столицы занять себя зимой? Это самое время покататься на лыжах, сноуборде и снегоходах. Традиционно в это время года в городе организовывают лыжные трассы – как власти Москвы, так и сами ее жители. M24.ru расскажет о самых длинных, интересных и популярных лыжных зонах.

Что? Где? Сколько?

По данным data.mos.ru, в Москве действует 201 лыжная трасса. Больше всего точек находится на востоке столицы - 46, меньше всего - в центре, там их 8.

Восточный округ – 46;

Южный округ – 25;

Юго-восточный округ – 24;

Западный округ – 21;

Северо-восточный округ – 19;

Юго-западный округ – 18;

Северный округ – 18;

Северо-западный округ – 13;

Зеленоградский округ – 9;

Центральный округ – 8.

Фото: ТАСС/ Валерий Шарифулин

Горнолыжных склонов в столице всего восемь:

"Куркино"

Спортивно-экологический комплекс "Лата Трэк"

"Воробьевы горы";

"Ново-Переделкино";

"Северное Бутово";

"Севастопольский проспект";

Спортивный комплекс "Кант";

Спортивно-горнолыжная база "Крылатские холмы".

Мнение: Юлия, москвичка Обычно я катаюсь в Битцевском лесу. Мне там больше всего нравится, потому что трасса полностью оборудована, можно взять инвентарь напрокат, есть раздевалки. Обычно я катаюсь в Битцевском лесу. Мне там больше всего нравится, потому что трасса полностью оборудована, можно взять инвентарь напрокат, есть раздевалки. Живу я рядом с Тропаревским лесопарком, и, конечно, у себя на районе кататься удобнее, но здесь, к сожалению, трассу не готовят, поэтому катаюсь здесь реже. Мои родители всю жизнь катаются на лыжах, и меня с детства приучали к этому. Обычно на лыжи я встаю с декабря по апрель. Иногда катаюсь в спортивном комплексе "Альфа-Битца". Что мне нравится, у них по самому последнему снегу чуть ли не в мае проходит старт "Тазик спринт" - когда на трассу со всего леса тазиками приносят снег.

Вообще лыжи - это очень хорошо для здоровья. На мой взгляд, это самый гармоничный вид спорта, потому что здесь задействовано больше всего групп мышц.



Самый высокий из них это склон "Лата Трэк". Его высота 63 метров, а длина – 350 метров.Следом за ним склон "Кант" высотой 55 метров и длиной 320 метров.Затем "Крылатские холмы". Их высота и длина 50 и 250 метров соответственно.На четвертом месте "Ново-Переделкино". Высота склона 20 метров и длина – 200 метров.И закрывает пятерку самых высоких склон "Воробьевы горы". Его высота 45 метров и длина – 300 метров.

А еще в столице 16 лыжных баз:

Лыжная база в районе Восточный ВАО;

"Альбатрос" в ЗАО;

Физкультурно-оздоровительный комплекс "Радуга" в Зеленограде;

"Измайловский Парк культуры и отдыха" в ВАО;

Лыжная база в районе Северное Тушино в СЗАО;

Лыжная база на Озерной аллее в Зеленограде;

Физкультурно-оздоровительный комплекс "Савелки" в Зеленограде;

"Спортивная школа олимпийского резерва № 111" в Зеленограде;

Лыжная база в районе Нагатино-Садовники в ЮАО;

Лыжная база в районе Южное Медведково в СВАО;

"Центр спорта и образования "Самбо-70" в ЮЗАО;

Спортивная школа олимпийского резерва № 49 "Тринта" имени Ю.Я. Равинского в Троицком округе;

Олимпийская Деревня-80 в ЗАО;

Физкультурно-оздоровительный комплекс "Яуза" в СВА;

Лыжная база в Новокосино ВАО;

"Трасса лыже-роллерная" в Троицком округе.

Где кататься на лыжах в Москве

В основном трассы работают до 22.00-23.00. Уточнить время и адрес интересующей вас зоны можно на портале открытых данных data.mos.ru.

Лыжные трассы организовывают и сами москвичи

Кататься на лыжах москвичи смогут и на благоустроенных общественных пространствах вдоль вылетных магистралей. Что интересно, жители могут сами проложить маршрут по тем местам, где летом засеян газон. Для создания лыжни строить специальную инфраструктуру не нужно. Об этом M24.ru рассказала пресс-секретарь департамента капремонта Татьяна Блинова.

Она отметила, что власти уже благоустроили территории рядом с Каширским шоссе. "Этой зимой, когда было много снега, москвичи уже катались там, - подчеркнула Блинова. - Вдоль магистралей Москвы есть достаточно большие пространства, где летом устроены газоны. В этих местах зимой можно ходить на лыжах, если погода позволяет. Никаких проблем: встали на лыжи и прошли километр или три, кто сколько может. Однако на лыжах не стоит ездить по пешеходным дорожкам. Но по свободным пространствам, где летом лежат газоны, вполне”.

Фото: M24.ru

Удобнее всего кататься будет вдоль тех магистралей, территории вокруг которых уже благоустроены. Пока это Каширское шоссе, Волгоградский проспект и частично Варшавка. Но за 2015 год к нему добавятся и другие трассы:

Ленинградское шоссе;

Рублевское шоссе;

Щелковское шоссе;

Шоссе Энтузиастов;

Ярославское шоссе.

Бесплатные экскурсии на лыжах

Еще этой зимой могут запустить бесплатные экскурсии на лыжах. Для этого хотят задействовать лыжные трассы, проходящие по культурно-историческим районам, например, по паркам: "Сокольникам", ВДНХ, "Останкино", "Царицыно" и другим интересным местам. Такая идея пришла руководству "Школы молодого москвича" - проекта по организации мероприятий, посвященных истории, культурной жизни и традициям Москвы.

Как проложить лыжню

Проложить лыжню для любительского катания не трудно. Можно просто раскатать дорожку своими силами, встать на лыжи и проехать по одному месту несколько раз.

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Можно сделать это и с помощью специальной техники. Например, чаще всего для этих целей используют российский снегоход "Буран". Сзади к нему прицепляется резак, который по принципу рубанка вырезает лыжню, как доски. Резак для лыжни похож на железные санки, которые продавливают две колеи в снегу.

“Буран”, когда формирует лыжню, должен ехать медленно, 8-10 километров в час. Заниматься прокладкой дорожек для катания лучше в морозную погоду, начиная с “минус” восьми градусов”. Колеи, сделанной снегоходом, хватает на три-четыре дня катания. Потом надо проехать снегоходом снова.

Мнение: Марина, проживает в Москве три года Я родом из Карачаево-Черкесии, а там, как известно, находится горнолыжный курорт Домбай, популярный не только среди россиян, но и иностранцев. С детства я там каталась на лыжах, и, живя в Москве, мне этого немного не хватает. На мой взгляд, очень здорово, что в столице организовали столько лыжных трасс. В свободное время я хожу с друзьями покататься. Я родом из Карачаево-Черкесии, а там, как известно, находится горнолыжный курорт Домбай, популярный не только среди россиян, но и иностранцев. С детства я там каталась на лыжах, и, живя в Москве, мне этого немного не хватает. На мой взгляд, очень здорово, что в столице организовали столько лыжных трасс. В свободное время я хожу с друзьями покататься. Моя любимая трасса в "Сокольниках". Во-первых, к дому близко. Во-вторых, она самая длинная в столице. Трасса хорошо освящена. Мой спортивный инвентарь в Черкесске, поэтому в парке я беру его напрокат. Цены совсем недорогие, за два часа я отдаю 150 рублей.

Быстрее! Выше! Длиннее!

Среди наиболее популярных горнолыжных комплексов: горнолыжный комплекс Burton Gorky Park в парке Горького, горнолыжный комплекс "Кант", горнолыжный курорт "Сорочаны", всесезонный горнолыжный комплекс "СнежКом" в Красногорске, горнолыжный центр "Лоза" неподалеку от Сергиева Посада, спортивный парк "Волен" в Яхроме Дмитровского района.

Особой популярностью пользуются трассы в парках. В 50 парках столицы проложили 66 лыжных трасс. Их общая протяженность составляет более 120 километров. Для сравнения, в прошлом зимнем сезоне в столице работал 51 лыжный маршрут общей протяженностью более 140 километров.

Самая большая в городе лыжная трасса появилась в парке "Сокольники". Общая протяженность маршрута – около 45 километров. Там же установили самую большую тюбинговую горку высотой 14,5 метра и длиной 200 метров.

Люси Айрапетян