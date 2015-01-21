На ВДНХ появится павильон атомной энергии

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Стартовал конкурс на концепцию павильона атомной энергии на ВДНХ. Здание площадью 15 тысяч квадратных метров возведут на месте бывшего павильона №19, сообщает пресс-служба Стройкомплекса.

С помощью инновационных технологий планируется создать уникальное здание с мультимедийным фасадом. В павильоне организуют интерактивную среду, соединяющую в себе реальное и виртуальное пространства.

Стать участниками конкурса могут российские и зарубежные архитектурные компании. Он проводится в три этапа:

предоставление эскизов павильона атомной энергии и выбор шести финалистов;

разработка финалистами архитектурной концепции павильона;

выбор победителя для заключения с ним договора на разработку проекта.

Как увеличили территорию ВДНХ

Отметим, что сейчас павильон ВДНХ № 71 называется "Атомная энергия", но он не работает. В июле 2014 года его на 50 лет отдали в аренду Азербайджану. Правительства России и Азербайджана подписали соответствующее соглашение. Арендная плата составит 1 рубль в год. Азербайджанская сторона должна будет осуществлять капитальный ремонт, реставрацию павильона и содержание земельного участка за свой счет.

Напомним, в 2014 году ВДНХ отметила 75-летие. В честь юбилея Сергей Собянин предложил вернуть выставке историческое название - ВДНХ - и "освежить" его территорию.

15 мая 2014 года ВВЦ был переименован в ВДНХ. При этом территория ВДНХ увеличилась в два раза за счет Ботанического сада и Останкинского парка – там убрали заборы, разграничивающие места отдыха.

Первый этап реконструкции ВДНХ завершился 1 августа - в день 75-летия выставки. На ее территории отремонтировали десятки площадок и воссоздали первоначальный вид Зеленого театра, а также разбили цветники и отремонтировали исторические фонтаны. Кроме того, из Парка Горького на ВДНХ был перевезен макет космического корабля "Буран".

Также на территории выставки формируется спортивный кластер. Здесь воссоздана спортивная площадка, сооружен комплекс из двух мини-футбольных и двух баскетбольно-волейбольных площадок. Предполагается, что ВДНХ станет крупнейшим в столице музейным комплексом. Кроме того, на территории ВДНХ открылся крупнейший в мире искусственный каток.