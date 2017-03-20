Станции велопроката в Москве заработают 25 апреля

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская
Открытие станций велопроката в Москве намечено на 25 апреля. Всего в столице заработают 380 пунктов, оборудованных 5,6 тысячи парковочных стоек, сообщает телеканал "Москва 24".
Москвичам будут доступны 3 750 велосипедов, в том числе 130 электровелосипедов. Завершение сезона запланировано на 31 октября.
Для размещения станций, права на которые распределят на конкурсе, предлагаются 600 адресов.
В 2018 году количество пунктов столичного велопроката может увеличиться до 430, а в 2019 году – 480. Количество электровелосипедов в системе столичного велопроката увеличится до 260 штук в 2018 году и до 390 единиц к 2019 году.
#Фактывкартинках— ЦППК (@centralppk) March 20, 2017
Велосезон открыт!
Наглядно рассказываем, как провезти железного коня в электричке. pic.twitter.com/A8eyf5jQJo