Станции велопроката в Москве заработают 25 апреля

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Открытие станций велопроката в Москве намечено на 25 апреля. Всего в столице заработают 380 пунктов, оборудованных 5,6 тысячи парковочных стоек, сообщает телеканал "Москва 24".

Москвичам будут доступны 3 750 велосипедов, в том числе 130 электровелосипедов. Завершение сезона запланировано на 31 октября.

Для размещения станций, права на которые распределят на конкурсе, предлагаются 600 адресов.



В 2018 году количество пунктов столичного велопроката может увеличиться до 430, а в 2019 году – 480. Количество электровелосипедов в системе столичного велопроката увеличится до 260 штук в 2018 году и до 390 единиц к 2019 году.