Театр-дворец Останкино отреставрируют к началу 2016 года

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
В столице объявлен открытый конкурс на выполнение ремонтно-реставрационных работ в усадьбе Останкино, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.
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Заявки на участие в конкурсе принимаются до 9 сентября 2014 года, а итоги подведут 16 сентября. Победителю нужно будет остановить разрушение объекта культурного наследия, сохранив подлинные детали обстановки. Потребуется отремонтировать подпол первого этажа и помещения под балконами, установить конструкции, поддерживающие живописный плафон зрительного зала, законсервировать расписные плафоны, украшающие дворцовую сцену и потолки парадной анфилады. Нужно спасти деформированные из-за высокой влажности изразцы и основания печей, колонн, цоколя. На все работы будет отведено 15 месяцев.
Как ранее рассказала сетевому изданию M24.ru заместитель директора музея "Останкино" Варвара Ракина, главная проблема, которую нужно решить в ходе реставрации дворца, – отсутствие фундамента. Театр-дворец был построен на небольшом цоколе, который требуется укрепить до начала ремонта. Также во дворце предстоит создать систему вентиляции, не изменив исторические интерьеры.
В 2012 году началось благоустройство парка Останкино, которое должно завершиться осенью 2014 года. В результате территория вернет себе облик пейзажного парка XVIII- XIX веков, но при этом она будет приспособлена для запросов современных москвичей: в парке оборудуют дорожки, построят самый крупный в Европе скейт-парк, скалодром и площадки для барбекю. На территории уже появились веломаршруты, конная трасса и бесплатный Wi-Fi.
29 июля было принято решение объединить территорию парка Останкино и ВДНХ. Таким образом появилась самая большая зона отдыха в столице, площадью около 540 гектаров.
Усадьба ОстанкиноУсадьба Останкино в прошлом была резиденцией графов Шереметевых. Усадебный ансамбль создавался на протяжении XVII-XVIII веков. Самым ранним сооружением на территории усадьбы является церковь Живоначальной Троицы. Частично сохранилась первоначальная планировка Увеселительного сада XVIII столетия, павильон кухонного флигеля был восстановлен по старым чертежам в конце XX века. Но главная архитектурная ценность Останкино – уникальный дворец-театр, построенный в конце XVIII века по заказу графа Николая Шереметева.
Строительство дворца началось в 1790 году и продолжалось до 1797, еще два года велась оттделка. Возводить здание решили из дерева, так как оно обладает великолепными акустическими свойствами. Над театром-дворцом трудились архитекторы Старов, Бренн, Кваренги, а также крепостные зодчие – Миронов, Дикушин, Аргунов. Сцена, соединенная галереями с другими павильонами, могла трансформироваться в бальный зал. Первый этап строительства, завершенный летом 1795 года, был отмечен грандиозной постановкой оперы "Зельмира и Смелон, или взятие Измаила".
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