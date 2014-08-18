Театр-дворец Останкино отреставрируют к началу 2016 года

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В столице объявлен открытый конкурс на выполнение ремонтно-реставрационных работ в усадьбе Останкино, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 9 сентября 2014 года, а итоги подведут 16 сентября. Победителю нужно будет остановить разрушение объекта культурного наследия, сохранив подлинные детали обстановки. Потребуется отремонтировать подпол первого этажа и помещения под балконами, установить конструкции, поддерживающие живописный плафон зрительного зала, законсервировать расписные плафоны, украшающие дворцовую сцену и потолки парадной анфилады. Нужно спасти деформированные из-за высокой влажности изразцы и основания печей, колонн, цоколя. На все работы будет отведено 15 месяцев.

Как ранее рассказала сетевому изданию M24.ru заместитель директора музея "Останкино" Варвара Ракина, главная проблема, которую нужно решить в ходе реставрации дворца, – отсутствие фундамента. Театр-дворец был построен на небольшом цоколе, который требуется укрепить до начала ремонта. Также во дворце предстоит создать систему вентиляции, не изменив исторические интерьеры.

В 2012 году началось благоустройство парка Останкино, которое должно завершиться осенью 2014 года. В результате территория вернет себе облик пейзажного парка XVIII- XIX веков, но при этом она будет приспособлена для запросов современных москвичей: в парке оборудуют дорожки, построят самый крупный в Европе скейт-парк, скалодром и площадки для барбекю. На территории уже появились веломаршруты, конная трасса и бесплатный Wi-Fi.

Принято постановление об объединении ВДНХ и парка "Останкино"

29 июля было принято решение объединить территорию парка Останкино и ВДНХ. Таким образом появилась самая большая зона отдыха в столице, площадью около 540 гектаров.