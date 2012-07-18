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18 июля 2012, 14:15

В музее-заповеднике "Коломенское" откроется Аллея любви

парки праздничные мероприятия Коломенское

Фото: ИТАР-ТАСС

Аллея любви откроется в московском музее-заповеднике "Коломенское" 28 июля. По словам руководителя проекта Дарьи Казаковой, на территории музея есть аллея, где влюбленные признаются друг другу в чувствах. Было принято решение сделать ее официальной.

Торжественное открытие планируется провести в следующую субботу. На открытии аллеи влюбленные смогут заложить "фундамент" - плиту со своими именами и памятной датой, передает РИА Новости.

Также влюбленные смогут воспользоваться дополнительными услугами, например, запустить голубей и живых тропических бабочек, прокатиться на катере или речном трамвайчике, арендовать автомобиль, организовать салют, сделать надпись на лавочке, повесить "замок счастья" со своими именами.

Кроме того, в "Коломенском" можно провести выездную регистрацию брака, которая станет запоминающейся для новоиспеченных супругов.

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