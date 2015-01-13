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13 января 2015, 12:05

Парк "Сокольники" по выходным и праздникам будут патрулировать казаки

парки казаки дружинники патруль

Фото: ТАСС / Антон Новодережкин

По выходным и праздничным дням парк "Сокольники" будут патрулировать казаки-дружинники.

"Кроме ВДНХ, парков "Царицыно", "Кузьминки" и "Коломенское" в ближайшее время следить за общественным порядком казаки-дружинники начнут в парке "Сокольники", - рассказал Агентству "Москва" заместитель атамана Центрального казачьего войска по безопасности Андрей Шустров.

По словам Шустрова, во время новогодних праздников в парках столицы обеспечивали безопасность 200 казаков-дружинников. Никаких опасных ситуаций в период патрулирования не возникло - казали лишь провели разъяснительные беседы с людьми, находившимися в состоянии алкогольного опьянения.

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Отметим, что впервые казаки-дружинники вместе с сотрудниками полиции вышли на улицы города для обеспечения общественного порядка 6 декабря прошлого года. В соответствии с законом, у казаков нет при себе оружия - они исполняют обязанности народных дружинников.

Ранее M24.ru сообщало, что казаки-дружинники носят специальную форму и повязки обычных дружинников. Среди основных их задач - борьба с курением и распитием алкоголя в неположенных местах. Во время новогодних праздников казаки следили за тем, чтобы горожане не запускали фейерверки в неположенных местах.

Впервые патрулировать столичные улицы казаки начали в ноябре 2012 года. Они следили за соблюдением правил парковки и торговлей. Однако вскоре полиция разъяснила, что казаки могут участвовать в охране порядка только в составе народных дружин. Вышедшие на улицу отряды, по заявлениям префектуры ЦАО, действовали по собственной инициативе. Вскоре казачьи патрули прекратились.

О создании в городе постоянной казачьей дружины столичные власти сообщили в октябре 2014 года. При этом в нее принимают только представителей войск, официально включенных в реестр казачьих обществ РФ. 6 декабря дружина вышла на свой первый патруль.

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