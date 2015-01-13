Парк "Сокольники" по выходным и праздникам будут патрулировать казаки

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По выходным и праздничным дням парк "Сокольники" будут патрулировать казаки-дружинники.

"Кроме ВДНХ, парков "Царицыно", "Кузьминки" и "Коломенское" в ближайшее время следить за общественным порядком казаки-дружинники начнут в парке "Сокольники", - рассказал Агентству "Москва" заместитель атамана Центрального казачьего войска по безопасности Андрей Шустров.

По словам Шустрова, во время новогодних праздников в парках столицы обеспечивали безопасность 200 казаков-дружинников. Никаких опасных ситуаций в период патрулирования не возникло - казали лишь провели разъяснительные беседы с людьми, находившимися в состоянии алкогольного опьянения.

Отметим, что впервые казаки-дружинники вместе с сотрудниками полиции вышли на улицы города для обеспечения общественного порядка 6 декабря прошлого года. В соответствии с законом, у казаков нет при себе оружия - они исполняют обязанности народных дружинников.

Ранее M24.ru сообщало, что казаки-дружинники носят специальную форму и повязки обычных дружинников. Среди основных их задач - борьба с курением и распитием алкоголя в неположенных местах. Во время новогодних праздников казаки следили за тем, чтобы горожане не запускали фейерверки в неположенных местах.