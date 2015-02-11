В столичном зоопарке поселился двупалый ленивец Оливер

Фото: facebook.com/MoscowZoo

В столичном зоопарке поселился молодой самец двупалого ленивца по кличке Оливер. Зверек прибыл в Москву из бельгийского Антверпена, сообщает зоосад на своей страничке в Facebook.

Оливер очень миролюбив и дружелюбен. Он прошел положенный карантин. В это время зоологи налаживали с ним контакт, а также проводили с ленивцем тренинги.

Сейчас Оливер уже живет в вольере с двумя самками - Фреди и Эллой. Однако пока ленивец больше интересуется обустройством нового жилища, а не своими соседками. В зоопарке отмечают, что услышать подробный рассказ о ленивцах и посмотреть показательное кормление можно по будням в 13.30.

Ранее в зоопарке поселились две самки толстых лори, которых можно увидеть на экспозиции "Ночной мир" павильона "Приматы". Зверьки прибыли в Россию в ноябре. Самки, которых зовут Ява и Суматра, еще молодые. Одной три, а второй четыре года.

Самки поселились вместе с самцом. Несмотря на то, что на воле лори живут поодиночке, в зоопарке животные быстро подружились.

Не так давно в столичном зоопарке поселилась красная панда по имени Зэн, которую доставили в Московский зоопарк из Дублина. В дикой природе красная панда питается бамбуком, но поскольку в Москве бамбук не растет, в зоопарке зверька кормят бамбуковым печеньем, горстки печенья ей хватает на целый день.