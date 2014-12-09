В столице создадут новогодний казачий патруль

"Утро": В Москве создадут новогодний казачий патруль

В новогодние праздники столичная казачья дружина начнет патрулировать места народных гуляний. Об этом M24.ru сообщили в пресс-службе департаменте межрегионального сотрудничества. Как пояснил руководитель ГКУ "Московский городской штаб народной дружины" Владимир Семерда, новогодние дежурства для всех помощников полиции начнутся с 24 декабря. Казаки во время патрулей будут следить за тем, чтобы горожане не запускали фейерверки в неположенных местах. Кроме того, они помогут вызвать такси посетителям, которые слишком много выпили. В Мосгордуме M24.ru также сообщили, что в этом году к новогоднему патрулированию улиц могут подключить и волонтеров от молодежных организаций.

"В этом году казачья дружина выйдет в новогодний патруль в четыре столичных парка: ВДНХ, "Кузьминки", "Коломенское" и "Царицыно". Кроме того, казаки будут патрулировать места массовых гуляний в городе", - сообщила представитель департамента межрегионального сотрудничества. По ее словам, сейчас дружина состоит из 54 казаков.

По данным руководителя ГКУ "Московский городской штаб народной дружины" Владимира Семерды, до конца года численность казачьей дружины достигнет 100 участников. "Мы решим, куда, помимо парков, выдут казаки в праздники после того, как штат будет увеличен", - добавил он.

По словам руководителя штаба, казачья дружина будет следить, чтобы во время праздников не запускали фейерверки в местах гуляний, вне специально отведенных площадок. "Бенгальские огни запрещать не будут, только петарды и фейерверки", - отметил Семерда. Кроме того, казаки будут помогать горожанам добраться домой. "Если посетитель мероприятия слишком много выпил, но при этом не нарушает общественный порядок, то для него могут вызвать такси", - пояснил Семерда.

Он отметил, что в целом новогодние дежурства дружинников, которых в Москве 20 тысяч, начинаются 24 декабря. "В это время стартует новогодняя елка мэра Москвы, с 25 числа у нас будут дежурства на Кремлевской елке. Мы также обеспечиваем порядок на всех крупных окружных мероприятиях и новогодних ярмарках", - заявил Семерда. На каких из этих мероприятий будут присутствовать казаки, пока не решено.

Впервые патрулировать столичные улицы казаки начали в ноябре 2012 года. Они следили за соблюдением правил парковки и торговлей. Однако вскоре полиция разъяснила, что казаки могут участвовать в охране порядка только в составе народных дружин. Вышедшие на улицу отряды, по заявлениям префектуры ЦАО, действовали по собственной инициативе . Вскоре казачьи патрули прекратились. О создании в городе постоянной казачьей дружины столичные власти сообщили в октябре 2014 года. При этом в нее принимают только представителей войск, официально включенных в реестр казачьих обществ РФ. 6 декабря дружина вышла на свой первый патруль.





Член комиссии по безопасности Мосгордумы Евгений Герасимов сообщил M24.ru, что сейчас обсуждается также участие молодежных организаций в патрулировании улиц . "Студенческие союзы и другие объединения активно предлагают свою помощь в обеспечении порядка на массовых мероприятиях", - отметил депутат.

Что касается казачьей дружины, то ее помощь будет полезна на любой площадке, где проходят массовые гулянья. "Например, на городских рождественских ярмарках в центре города", - отметил депутат.

По мнению заместителя председателя Общественного совета при ГУ МВД по Москве Антона Цветкова, присутствие казаков на улицах во время праздников сократит количество нарушений общественного порядка. "Если гражданин слишком много выпил, он не будет вести себя неподобающим образом в присутствии дружинников или других общественных организаций", - пояснил он.

Он поддержал идею о том, чтобы казачья дружина следила за запуском фейерверков, а также помогала горожанам в состоянии алкогольного опьянения добраться домой. "Кроме того, человеку может стать плохо во время мероприятия или он может получить травму, в этом случае нужно, чтобы казаки и дружинники вызывали бригады "скорой помощи", - добавил эксперт.

Отметим, что с 12 декабря по 11 января в столице будет проходить новогодний фестиваль "Путешествие в рождество". Рождественские ярмарки будут работать на 36 площадках по всему городу.

Дарья Миронова