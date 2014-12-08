Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

08 декабря 2014, 20:28

В центре Москвы установят 85 новогодних елок

парки улицы Новый год новогодние елки

Фото: M24.ru

К 31 декабря в центре Москвы установят 85 новогодних елок. Помимо пушистых красавиц на улицах города появятся разноцветные декоративные полотнища, сообщает пресс-служба префектуры ЦАО.

15 елок установят в Мещанском районе, по 14 – в Пресненском и Красносельском, 8 – в Хамовниках, по 7 – в Таганском и Басманном районах, 6 – в Тверском, по 5 – на Арбате и в Замоскворечье, 4 – в районе Якиманка.

Кроме того, на перилах мостов и эстакад развесят около двух тысяч декоративных полотнищ. Демонтировать элементы новогоднего оформления начнут 20 января будущего года.

Как украсят Москву к Новому году

Напомним, для украшения Москвы к Новому году разработали концепцию праздничного оформления. Об этом M24.ru сообщил руководитель департамента СМИ и рекламы Владимир Черников. Концепция получила название "Серпантин огней" и была создана с учетом особенностей столичной архитектуры. К Новому году на улицах столицы появятся яркие праздничные плакаты, искусственные ели, световые инсталляции и заработают рождественские ярмарки.

Всего в городе появится 1000 новогодних елей, 99 из них будет установлено департаментом СМИ. Оформят деревья как в традиционном стиле, так и более иновационно, с использованием новейших современных материалов. Столичные площади украсят одинаковыми по высоте елями, но с индивидуальным дизайном. Концепцию оформления Зубовской, Смоленской, Серпуховской, Павелецкой, Таганской, Сухаревской, Самотечной, Кудринской площади, а также площади Земляной Вал и площади Красные Ворота выбрали пользователи сервиса "Активный гражданин".

Ссылки по теме

Одну из самых ярких композиций предстоящего праздника планируется установить у Триумфальной арки. Выполненная из ярких светодиодных гирлянд композиция более 7-и метров высотой представляет трех жар-птиц, несущих одного из главных персонажей русского новогоднего фольклора – Снегурочку. Дополнительно Жар-птица будет подсвечиваться 16 прожекторами белого оттенка. Для реализации этой конструкции будут использованы опыт и технологии, проверенные московским Фестивалем света.

А перед зданием правительства Москвы установят ретро-автомобиль ГАЗ-21 "Волга", в котором будут сидеть Деда Мороз и Снегурочка. Другое авто из советского прошлого – УАЗ-452 – можно будет увидеть на Сапожковской площади.

Сайты по теме

Сюжет: Новый год – 2015

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать