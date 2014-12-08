Фото: M24.ru

К 31 декабря в центре Москвы установят 85 новогодних елок. Помимо пушистых красавиц на улицах города появятся разноцветные декоративные полотнища, сообщает пресс-служба префектуры ЦАО.

15 елок установят в Мещанском районе, по 14 – в Пресненском и Красносельском, 8 – в Хамовниках, по 7 – в Таганском и Басманном районах, 6 – в Тверском, по 5 – на Арбате и в Замоскворечье, 4 – в районе Якиманка.

Кроме того, на перилах мостов и эстакад развесят около двух тысяч декоративных полотнищ. Демонтировать элементы новогоднего оформления начнут 20 января будущего года.

Как украсят Москву к Новому году

Напомним, для украшения Москвы к Новому году разработали концепцию праздничного оформления. Об этом M24.ru сообщил руководитель департамента СМИ и рекламы Владимир Черников. Концепция получила название "Серпантин огней" и была создана с учетом особенностей столичной архитектуры. К Новому году на улицах столицы появятся яркие праздничные плакаты, искусственные ели, световые инсталляции и заработают рождественские ярмарки.

Всего в городе появится 1000 новогодних елей, 99 из них будет установлено департаментом СМИ. Оформят деревья как в традиционном стиле, так и более иновационно, с использованием новейших современных материалов. Столичные площади украсят одинаковыми по высоте елями, но с индивидуальным дизайном. Концепцию оформления Зубовской, Смоленской, Серпуховской, Павелецкой, Таганской, Сухаревской, Самотечной, Кудринской площади, а также площади Земляной Вал и площади Красные Ворота выбрали пользователи сервиса "Активный гражданин".

Одну из самых ярких композиций предстоящего праздника планируется установить у Триумфальной арки. Выполненная из ярких светодиодных гирлянд композиция более 7-и метров высотой представляет трех жар-птиц, несущих одного из главных персонажей русского новогоднего фольклора – Снегурочку. Дополнительно Жар-птица будет подсвечиваться 16 прожекторами белого оттенка. Для реализации этой конструкции будут использованы опыт и технологии, проверенные московским Фестивалем света.

А перед зданием правительства Москвы установят ретро-автомобиль ГАЗ-21 "Волга", в котором будут сидеть Деда Мороз и Снегурочка. Другое авто из советского прошлого – УАЗ-452 – можно будет увидеть на Сапожковской площади.