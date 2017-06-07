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Москва 24

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Город

07 июня 2017, 13:43

"Москва онлайн" покажет, как струнно-духовой квартет играет Deep Purple и Sting

парки музыканты Москва онлайн Москва онлайн: концерты музыка парк Горького смотреть онлайн на m24.ru

11 июня у музея парка Горького день рождения! В честь праздника на смотровой площадке пройдет концерт музыкального проекта Arfasound. В составе коллектива четыре девушки, играющие на арфе, флейте, скрипке и виолончели. Проект создан в 2006 году студенткой Московской консерватории Яной Хурумовой и DJ Nicolas. Изначально ребята выступали в дуэте и исполняли популярные произведения. Позднее число участников изменилось, состав стал женским, а репертуар заметно расширился. Сегодня музыканты в своей авторской манере исполняют, как классику, так и современные композиции. На концерте прозвучат кавер-версии хитов Deep Purple, ACDC, Metallica, Linkin Park, Red Hot Chili Peppers, Led Zeppelin, Lady Gaga, Sting, Adele, Bruno Mars и David Guett.

Трансляцию смотрите на сайте "Москва онлайн" 11 июня в 20:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.


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