"Москва онлайн" покажет, как струнно-духовой квартет играет Deep Purple и Sting

11 июня у музея парка Горького день рождения! В честь праздника на смотровой площадке пройдет концерт музыкального проекта Arfasound. В составе коллектива четыре девушки, играющие на арфе, флейте, скрипке и виолончели. Проект создан в 2006 году студенткой Московской консерватории Яной Хурумовой и DJ Nicolas. Изначально ребята выступали в дуэте и исполняли популярные произведения. Позднее число участников изменилось, состав стал женским, а репертуар заметно расширился. Сегодня музыканты в своей авторской манере исполняют, как классику, так и современные композиции. На концерте прозвучат кавер-версии хитов Deep Purple, ACDC, Metallica, Linkin Park, Red Hot Chili Peppers, Led Zeppelin, Lady Gaga, Sting, Adele, Bruno Mars и David Guett.

Трансляцию смотрите на сайте "Москва онлайн" 11 июня в 20:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.



