На востоке столицы произошло зверское убийство

Фото: ИТАР-ТАСС

На востоке столицы, в лесопарке "Кусково", убили мужчину, рассказали M24.ru в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Как добавляет ИТАР-ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, прибывшие на вызов сотрудники полиции обнаружили тело 52-летнего москвича.

Судмедэксперты установили, что мужчина был убит в ночь на понедельник, 4 августа. На лице и шее погибшего специалисты насчитали 15 ножевых ранений. Кроме того, преступник разрезал жертве живот, где эксперты обнаружили пакет с вещами.

По факту убийства СК возбудил уголовно дело.