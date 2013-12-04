Более 2,2 тысяч подъездов в центре Москвы украсят к Новому году

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В центре Москвы установят 81 новогоднюю ель, украсят 2274 подъезда, а также 168 спортивных и 177 детских площадок, сообщает пресс-служба префекта Центрального округа столицы.

"Мы хотим создать праздничное настроение для москвичей не только на центральных улицах, бульварах и проспектах, но и в каждом дворе, перед каждым подъездом, на каждой детской и спортивной площадке. Я благодарю жителей за предложения помочь в новогоднем оформлении их придомовых территорий. Рад, что мы вместе идем по пути улучшения жизни в нашем округе", - заявил префект ЦАО Виктор Фуер.

Ранее в префектуре Центрального округа прошло совещание по вопросам "народных парков", подъездов многоквартирных домов, дворовых спортивных и детских площадок, а также объектов потребительского рынка элементами декоративной иллюминации в рамках общегородской концепции.

В ходе совещание было принято решение, что данную работу будут курировать районные управы.

Так, по 10 адресам "народных парков" разместят 320 элементов декоративной световой иллюминации, в том числе и гирлянды на деревьях. 50 деревьев будут освещены в недавно благоустроенном дворе на Новинском бульваре, где раньше длительное время был вырыт и заброшен огромный котлован, говорится в сообщении пресс-службы.

Самая высокая новогодняя ель будет установлена на улице Волхонка, ее высота составит 18 метров. 16-метровую ель установят перед спорткомплексом "Олимпийский", а у храма Христа Спасителя появится ель высотой 14 метров.

Кроме этого, новогодние ели появятся в парке культуры "Красная Пресня" - 15 метров, на проспекте Мира и на улице Новослободской - 12 метров. В Саду "Эрмитаж", на Миусской площади, в парке "Усадьба Трубецких в Хамовниках", в сквере Девичьего поля, на Чистопрудном бульваре и на Покровке установят 11-метровые ели. Остальные новогодние елки будут от 5 до 10 метров.