У главного входа в парк "Сокольники" появится подземный переход

Департамент строительства Москвы объявил конкурс на поиск заказчика с выполнением проектных работ по строительству подземного пешеходного перехода у главного входа в парк "Сокольники", сообщается на сайте госзакупок.

Створ проектируемого перехода будет проходить через Сокольнический вал - Олений вал и соединит вход в парк со станцией метро "Сокольники".

Переход шириной не менее 12 метров должен быть оборудован на выходах обогревом ступеней и специальными пандусами для инвалидов, сообщается в документации.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 9,869 миллиона рублей, итоги конкурса будут поведены 12 сентября 2012 года.