24 января 2017, 16:36

Парков с бесплатным Wi-Fi в Москве стало в два раза больше

Фото: ТАСС/Павел Смертин

Парков, в которых можно бесплатно воспользоваться Wi-Fi, в 2016 году стало в два раза больше, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Беспроводной интернет в минувшем году стал доступен москвичам еще в 12 зеленых зонах. Среди них – "Коломенское", парк Победы, Воробьевская набережная, Московский зоопарк и другие. Теперь бесплатный Wi-Fi действует в общей сложности в 24 парках и пешеходных зонах, в том числе на ВДНХ, в парке Горького и "Музеоне", "Сокольниках" и так далее.

Чтобы подключиться к городскому Wi-Fi, пользователи должны пройти процедуру идентификации: через СМС, через учетную запись московского портала госуслуг или через единую мобильную платформу правительства Москвы.

Полный список парков, в которых есть бесплатный Wi-Fi, можно посмотреть здесь.

