Первые тюльпаны распустились на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

Порядка 800 тысяч тюльпанов будут радовать посетителей ВДНХ этой весной, и первые из них уже распустились, сообщает пресс-служба Выставки достижений народного хозяйства.

Обычно цветы распускаются гораздо раньше, в конце апреля – начале мая, однако в этом году цветение задержалось из-за установившейся в столичном регионе прохладной погоды.

В центральной части ВДНХ в конце мая зацветет каштановая аллея – деревья высаживали с конца 1960-х до конца 1980-х годов летчики-космонавты СССР. Также вскоре ароматными цветами покроются грушевые деревья, растущие на аллее вдоль Кольцевой дороги выставки, и белоснежные яблони и вишни в Мичуринском саду.

Нежно-розовые цветы миндаля и сакуры кику шидаре можно увидеть в сквере напротив павильона № 8 "Юные натуралисты", а рядом с ними – золотистые форзиции (невысокие кустарники с ярко-желтыми цветками). Также в конце этого месяца в Латвийском сквере зацветет магнолия огуречная, в начале июня – жасмин, гортензия и розоцветная спирея, а в июле – лилейник.

Летом украшать клумбы ВДНХ будут около 500 тысяч цветов-однолетников и около 350 тысяч многолетних культур, среди которых пионы, астильбы, хосты, ромашки, флоксы, бегонии, колеусы и канны. Вокруг фонтана "Дружба народов" и на Центральной аллее гости выставки увидят розы, алиссумы и лилии.

Ежегодно, начиная с 1939 года, на ВДНХ появляются уникальные композиции из миллионов разнообразных декоративных растений. В прошлом году в партерной зоне Главной аллеи началась масштабная реставрация цветников: им вернут исторический облик 1950-х годов – времени, когда ландшафтное решение территории ВДНХ считали шедевром садово-паркового искусства не только в СССР, но и во всем мире. Активно идущие работы не мешают специалистам создавать и поддерживать цветущий облик главной выставки.

Фотогалерея 1 из 6

Настоящей гордостью выставки является уникальная сирень, сорта которой вывел советский селекционер Леонид Колесников. В настоящее время сирень Колесникова растет всего в нескольких местах столицы, например, на территории Кремля, на Сиреневом бульваре и на ВДНХ.

Тридцать кустарников сортов "Заря коммунизма", "Красная Москва", "Красавица Москвы", "Зоя Космодемьянская", "Маршал Жуков", "Леонов", "Максим Горький" и другие в сиреневом саду высаживал ученик и соратник Леонида Колесникова Андрей Громов.