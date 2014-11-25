Робот Титан поздравит посетителей парка "Сокольники" с Новым годом

Фото: M24.ru

С 15 декабря по 11 января в парке "Сокольники" будут показывать современную робосказку, главным героем которой станет английский трехметровый робот Титан.

Робот пригласит детей в свою научно-фантастическую лабораторию. А еще он будет петь, танцевать и шутить.

Гостям парка предстоит пройти испытания на сообразительность и разгадать научные головоломки. И все это для того, чтобы свершилось рождественское чудо.

"На Робоелке будет представлена образовательно-развлекательная зона, разработанная для разных возрастных категорий. Для всех желающих на мероприятии будет продаваться подарок, в который входит набор конфет от лучших московских фабрик и дизайнерский робот-трансформер Cubebot", - отметили в парке "Сокольники".

Спектакль покажут в павильоне 11.1.