"Зомби-забег" пройдет в парке "Сокольники"

Фото: ИТАР-ТАСС

В парке "Сокольники" 27 июля пройдет "Зомби-забег". Участники преодолеют дистанцию в 5 километров. Бежать предстоит по пересеченной местности с препятствиями.

Бегунам предстоит спасаться от зомби, которые будут подстерегать "жертв" на каждом шагу.

"Не обязательно быть тренированным бегуном: трассу можно пробежать, пройти или даже проползти, главное – не попасться бродячим мертвецам и добраться до финиша", - сообщили организаторы.

Набираются команды бегунов и зомби. Указать, к какому лагерю вы хотите примкнуть, можно при регистрации. zzabeg.ru

Подать предварительную заявку на участие можно до 23 июля. Регистрация зомби начнется в 08.00, регистрация бегунов – в 10.00. Сбор у Дома детского творчества.

Старт забега – в 11.00.

Ранее сообщалось, что аналогичный забег 27 июля пройдет в парке "Кузьминки". На поясе каждого бегуна будут закреплены три ленты, символизирующие уровень здоровья игрока. Зомби будут догонять его и срывать ленты. Если бегун добрался до финиша хотя бы с одной лентой, он считается выжившим.