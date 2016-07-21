Нашествие покемонов ожидается в Сокольниках

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Скоро в парке "Сокольники", помимо живых белок и лосей, можно будет увидеть и виртуальных зверей – покемонов. Поскольку дата официального релиза в России популярной во всем мире игры Pokemon Go все ближе, было решено запустить конкурс #поймайпокемонавпарке, сообщает пресс-служба парка.

В игре Pokemon Go используется принцип дополненной реальности: игра происходит в реальном мире, в котором то и дело "возникают" покемоны. Пойманных зверей можно "тренировать" и развивать их способности, а затем пускать в бой с другими монстрами.

Для участия в конкурсе, начиная с даты официального релиза игры в России, посетителям необходимо сделать скриншот экрана с изображением покемона, пойманного в парке или поблизости от него, выложить снимок на своей странице в социальной сети Instagram c хештегом #поймайпокемонавпарке, отметить посещение в парке, а также произвести еще несколько нехитрых манипуляций. Авторов лучших снимков ждут приятные призы — фрисби и кружки.

Напомним, что дата релиза игры Pokemon Go в России пока не известно. Приложение должны были запустить еще 18 июля, но старт пришлось отложить на неопределенный срок из-за проблем с серверами, которые не справляются с нагрузкой.