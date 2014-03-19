Сезон катания на коньках в парках закроют в это воскресенье

Фото: park.sokolniki.com

В ближайшее воскресенье, 23 марта, в Москве закроют сезон катания на коньках в парках. Последний день будет работать каток в парке "Сокольники", информирует пресс-служба парка.

"23 марта 2014 г. состоится закрытие последнего работающего катка столицы — сверхсовременного катка "Лед". Осталось несколько дней, чтобы посетить идеально ровную ледовую поверхность размером 5 400 кв. м", - говорится в сообщении.

В этот день для посетителей будут доступны уютные кафе и комфортабельный пункт проката коньков.

Добавим, каток "Лед" стал первым катком Москвы в зимнем сезоне 2013-2014 годов, его открыли 19 октября.

При этом уже в начале марта почти все катки с натуральным льдом закрылись, причиной стало аномальное тепло, которые пришло в столичный регион.

Одним из первых растаял каток "Гигант" в Сокольниках, не получится больше покататься также в Измайлове, Кузьминках, Лианозове на искусственном катке в Парке Горького.