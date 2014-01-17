В "Сокольниках" проведут онлайн трансляцию крещенских купаний

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На сайте столичного парка "Сокольники" проведут онлайн трансляцию крещенских купаний в самом парке. Об этом сообщает пресс-служба парка.

Крещенские купания в "Сокольниках" пройдут в ночь с 18 на 19 января на Майском пруду.

"Уже расставлены отапливаемые шатры, а также домики для чаепития. Вчера прошла установка купели, которая сделает купание максимально комфортным для посетителей. Сегодня на территории, прилегающей к Майскому пруду, будут расставлены ледяные скульптуры, а непосредственно 18 января пройдёт церемония освящение водоёма", - говорится в сообщении.

Праздничные гуляния начнутся 18 января в 22.30.