Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 января 2014, 20:48

Общество

В "Сокольниках" проведут онлайн трансляцию крещенских купаний

Фото: ИТАР-ТАСС

На сайте столичного парка "Сокольники" проведут онлайн трансляцию крещенских купаний в самом парке. Об этом сообщает пресс-служба парка.

Крещенские купания в "Сокольниках" пройдут в ночь с 18 на 19 января на Майском пруду.

Ссылки по теме


"Уже расставлены отапливаемые шатры, а также домики для чаепития. Вчера прошла установка купели, которая сделает купание максимально комфортным для посетителей. Сегодня на территории, прилегающей к Майскому пруду, будут расставлены ледяные скульптуры, а непосредственно 18 января пройдёт церемония освящение водоёма", - говорится в сообщении.

Праздничные гуляния начнутся 18 января в 22.30.

Сюжет: Празднование Крещения Господня
парк Сокольники религия крещенские купания онлайн-трансляции

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика