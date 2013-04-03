В "Сокольниках" откроется экстрим-парк и пройдет фестиваль спорта

Фото: Парк "Сокольники"

12 июня в парке культуры и отдыха "Сокольники" состоится запуск долгожданного летнего экстрим-парка, в состав которого войдет несколько объектов для активного спорта. Как сообщили в пресс-службе ПКиО "Сокольники", он будет включать в себя скейт-парк, скалодром, искусственную волну для сёрфинга, вейк-клуб на Путяевских прудах и детский "Панда-парк".

Площадь нового скейт-парка составит более двух тысяч квадратных метров. Над фигурами будет установлен специальный навес для катания в дождливую погоду. Здесь же разместится скалодром для проведения международных турниров и будет создана искусственная волна для сёрфинга. Так что теперь для того чтобы встать на доску и почувствовать себя профессиональным серфером не обязательно отправляться к океану.

Также в Сокольниках возобновит свою работу веревочный комплекс детского "Панда-Парка", будет запущена реверсная лебедка для вейкбординга.

Сразу после открытия парка с 12 по 16 июня в Сокольниках пройдет Международный фестиваль экстремального спорта и отдыха "EXTREMEX. Независимость". Гостей праздника ожидает интересная шоу-программа, многочисленные турниры и мастер-классы.

Кульминацией этого спортмероприятия станет шоу по мотофристайлу и большой концерт с участием популярных хип-хоп исполнителей и альтернативных групп.

Кроме того, на Фестивальной площади будет установлена гигантская вышка для проведения турнира по хай-дайвингу (акробатические прыжки в бассейн с высоты 25 метров).

Вход в парк будет свободным.