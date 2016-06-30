Форма поиска по сайту

30 июня 2016, 14:12

Культура

"Музеон" превратится в цветущий сад

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

С 1 июля в парке искусств "Музеон" стартует юбилейный – пятый по счету – Московский международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show, сообщили m24.ru организаторы мероприятия.

На 10 дней "Музеон" превратится в настоящий цветущий сад, в котором соберутся тысячи профессионалов и любителей ландшафтного дизайна.

Urban Group, сообщают организаторы фестиваля, представит на празднике цветов свою яркую инсталляцию - балкон-террасу, который "станет отличным местом для увлекательных путешествий и открытий". Легкое и красочное напоминание о городах Европы, краски Средиземноморья, манящие ароматы Прованса и яркие акценты этнических узоров – все это ждет гостей площадки Urban Group. Здесь в стильной фотозоне каждый желающий сможет сделать незабываемые снимки и принять участие в многочисленных конкурсах.

Время: 1-10 июля

Место: парк "Музеон"

