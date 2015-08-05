Парикмахерская для бездомных открылась в центре Москвы

Фото: ТАСС/Антон Тушин

В столице открылась первая стационарная парикмахерская для бездомных горожан. Она находится в "Ангаре спасения" – социальном центре для бездомных "Милосердие", сообщает официальный сайт организации.

"До этого подстричься в Москве бездомные могли лишь в ходе разовых акций, которые проводили некоммерческие организации, а также в городских пунктах санитарной обработки. В нашей парикмахерской стрижка и бритье - это не только санитарная процедура, но, в первую очередь, возможность вернуть бездомному человеческое достоинство, дать человеку почувствовать себя полноценным членом общества", – сообщил руководитель направления помощи бездомным Роман Скоросов.

В "Ангаре спасения" надеются, что опрятный вид повысит шансы бездомных найти работу и вернуться в общество.

Стричь и брить бездомных в парикмахерской будут добровольцы. Планируется, что в день в центре будут принимать до 15 человек. Воспользоваться услугами парикмахерской бездомные смогут в часы работы "Ангара спасения": по будням с 10.00 до 18.00.

Планируется, что в сентябре в рамках совместного проекта службы "Милосердие" с Московским центром борьбы с туберкулезом, там также разместят пункт флюрографии, которые будут работать несколько раз в неделю и смогут принимать до 10 человек в день.

Также в Москве может появиться библиотека для бездомных, в которой люди без определенного места жительства смогут читать книги и просвещаться. Такую идею центр "Милосердие" может реализовать в сотрудничестве с Московским городским библиотечным центром (МГБЦ).

Ангар спасения "Ангар спасения" – центр помощи бездомным, в который можно обратиться в любое время суток. Каркасная палатка установлена во дворе дома № 55 по Николоямской улице. В "ангаре" действует мобильная душевая, социальная столовая, пункт социального работника. В центре помощи есть телефон, по которому бесприютные граждане могут позвонить родственникам или попытаться найти работу.



По данным московских властей на 2013 год, в столице проживает около 13 тысяч бездомных.