Фото: ИТАР-ТАСС

Эстафета паралимпийского огня стартует в Москве 2 марта. Огонь пронесут по улицам столицы 120 факелоносцев, в числе которых известные спортсмены, инвалиды, учителя, телеведущие и композиторы.

Старт эстафеты паралимпийского будет дан в 10.00 на ВДНХ. После этого огонь понесут к зданию МГУ, откуда он отправится в путь до Киевского вокзала, а затем в Лужники, сообщает пресс-служба Москомспорта.

Забег паралимпийского огня начнет участник финала Паралимпийских игр в Лондоне Андрей Мещеряков.

Эстафета огня завершится 7 марта в Сочи на стадионе "Фишт".

Зимняя Паралимпиада пройдет в Сочи с 7 по 16 марта. В них примут участие спортсмены из 47 стран.