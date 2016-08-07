Сборная России отстранена от участия в Паралимпийских играх в Бразилии

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Сборная России не сможет выступить на Паралимпийских Играх в Бразилии. Соответствующее решение – отстранить россиян – принял Международный паралимпийский комитет.

Решение было принято на основании доклада канадского юриста Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Его огласил глава МПК Филипп Крэйвен.

Таким образом, российские паралимпийцы пропустят эту Паралимпиаду.

В докладе говорилось о том, что как минимум 35 положительных допинг-проб российских паралимпийцев исчезли за последние четыре года, а виновные никакого наказания не понесли.

Паралимпийские Игры-2016 пройдут в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября.