Парад ангелов организуют в центре Москвы

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На Театральной площади 25 декабря стартует Парад ангелов. Возглавят шествие цирковые артисты в костюмах небесных существ.

"Под музыку марширующего оркестра они соберут желающих присоединиться к параду и вместе отправятся по городу делиться лучиками добра", - сообщили организаторы.

В руках у участников праздничного шествия будут свечи – символ добра и теплоты.

Тем, кто хочет пройтись по Москве вместе с ангелами, рекомендуют приходить на Театральную площадь в белом. Хорошим дополнением к образу станут ангельские крылья, которые можно смастерить из подручных материалов.

Шествие начнется в 18.00.