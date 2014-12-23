Парад ангелов организуют в центре Москвы

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На Театральной площади 25 декабря стартует Парад ангелов. Возглавят шествие цирковые артисты в костюмах небесных существ.
"Под музыку марширующего оркестра они соберут желающих присоединиться к параду и вместе отправятся по городу делиться лучиками добра", - сообщили организаторы.
В руках у участников праздничного шествия будут свечи – символ добра и теплоты.
Тем, кто хочет пройтись по Москве вместе с ангелами, рекомендуют приходить на Театральную площадь в белом. Хорошим дополнением к образу станут ангельские крылья, которые можно смастерить из подручных материалов.
Шествие начнется в 18.00.
Фестиваль "Путешествие в Рождество"Стартовал 12 декабря. На 36 площадках в центре города и в округах в рамках фестиваля организованы рождественские ярмарки.
Фестиваль завершится 11 января.