Пандусы для маломобильных граждан установят в Москве до конца 2016 года

Фото: ТАСС/Николай Мошков

Работы по установке пандусов для маломобильных граждан в Москве закончат до конца года. Об этом журналистам сообщила заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Татьяна Барсукова.

"На первое место сейчас выходит вопрос социализации в обществе инвалидов, и здесь даже дело не в том, где и сколько пандусов. Этот вопрос решается, и, наверное, в 2016 году он может быть закрыт", – цитирует ее Агентство "Москва".

Барсукова также отметила, что необходимо предоставить максимальное количество возможностей для адаптации и самореализации людей с ограниченными возможностями в обществе. "Люди сегодня хотят обучаться тем профессиям, которые их интересуют. Они хотят быть конкурентоспособными и трудоустраиваться", – сказала она.

По словам замглавы департамента, этот вопрос, в частности, будет поднят в рамках форума "За равные права и равные возможности", который 12 апреля проведет московское отделение "Единой России".

Предполагается, что в форуме также примут участие депутаты Госдумы от "Единой России" Николай Гончар, Ирина Белых, Антон Жарков, Елена Панина, член Совета Федерации Дмитрий Саблин и руководитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян.

Ранее сообщалось, что весь общественный транспорт Москвы сделают комфортным для маломобильных граждан в рамках программы "Транспорт Москвы без границ". Реализовать программу планируют до 2020 года.

В Москве проживает порядка 1,2 миллиона маломобильных граждан. Одним из ключевых направлений социальной поддержки и интеграции является создание безбарьерной городской среды. По сравнению с 2010 годом доля зданий, полностью или частично приспособленных для инвалидов выросла в 1,5 раза.