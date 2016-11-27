Минобороны опубликовало видео ко дню ВМФ

[html] [/html]

Видео: YouYUBE/Минобороны России

Минобороны РФ сняла видеоролик, посвященный Дню морской пехоты ВМФ. Видео опубликовано на канале министерства на YouTube в воскресенье, 27 ноября.

Вооруженные силы РФ отмечают 311-ю годовщину со дня создания Петром I регулярной морской пехоты военно-морского флота.

"Морская пехота России — элита Вооруженных Сил и род береговых войск ВМФ России, предназначенный для ведения боевых действий в составе морских десантов", – отмечается в подписи к видео.

Морская пехота создавалась в 1705 году из необходимости выхода России к Азовскому и Балтийскому морям. В России празднуют этот день 27 ноября (по старому стилю – 16 ноября).