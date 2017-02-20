Для меня музыка – способ рассчитаться с жизнью: 50 лет назад родился Курт Кобейн

Курт Кобейн – один из тех, чей день рождения будут отмечать до тех пор, пока на земле останется хотя бы с десяток человек из многомиллионной армии Nirvana, облаченные в байковые клетчатые рубашки, голубые джинсы и кеды.

Было очевидно, что главнокомандующий этой армии однажды уверенно войдет в "клуб 27", но поверить в это до конца все равно сложно. Впрочем, еще сложнее представить, что Курту Кобейну однажды могло бы исполниться пятьдесят.

Обозреватель m24.ru собрал неизвестные факты о группе Nirvana и ее главном лидере.

Фото: Robert Sorbo

Начало

Первым городом в жизни Курта Дональда Кобейна стал Хокуиам, штат Вашингтон, где 20 февраля 1967 года он появился на свет. В Абердин, который чаще всего указывают как место его рождения, семья переехала, когда Курту было шесть месяцев

Первым рок-н-ролльным мероприятием в жизни Курта Кобейна стало посещение в двухлетнем возрасте репетиции группы его дяди Чака. Музыкант этой группы Уоррен Мэсон через десять лет стал его первым наставником на рок-н-ролльном маршруте.

Первым достойным этапом на этом маршруте стало получение аппаратуры. Испугавшись, что отчим Курта, любящий выпить, однажды воспользуется своей коллекцией оружия в деструктивных целях, мать Кобейна утопила весь арсенал в городской реке Уишке. Юный Курт "выпас" место, извлек стволы и продал их. На вырученные деньги он купил свои первые гитары и усилители.

Видео: YouTUBE/NirvanaVEVO

Первым настоящим рок-н-ролльным опытом Кобейна стало общение с главной абердинской группой The Melvins. Сначала – в качестве поклонника, позже – как настройщика инструментов, рабочего сцены и роуди. Однажды он даже пробовался в эту группу на роль басиста, но так переволновался, что забыл слова. Именно The Melvins Курт показывал свои первые сочинения и получил одобрение и поддержку. Все это Курт не забыл, а потом не раз активно помогал The Melvins словом и делом.

Первым знаковым концертом, который посетил Курт Кобейн, стало выступление культового американского панк-хардкор коллектива Black Flag во главе с Генри Роллинзом. После этого пластинки групп Led Zeppelin и Kiss немного потеснились на его полке, уступив место The Stooges и другим героям панка. Тем не менее, своей любимой группой Курт всегда называл The Beatles.

Первыми любимыми писателями Курта Кобейна (к чтению он пристрастился в 17 лет) стали Лори Уайлдер, Джером Дэвид Сэлинджер, Лоренс ван дер Пост, Сэмюэл Бэккет, Чарльз Буковски и Лев Толстой.

Первой встречей Курта Кобейна и будущего басиста группы Nirvana Криста Новоселича выглядела так. Крист шел по улице и услышал, как какой-то парень "нарезает" на гитаре. Позже он узнал, что это была песня Spank Thru. Вскоре Курт практически переселился к Кристу для совместного творчества и активного досуга, нередко совмещенного с посещениями полицейского участка.

Первая группа Курта Кобейна называлась Brown Towel.

606 долларов и 17 центов

Официальным демо для первого лейбла Sub Pop, первым оценившим Nirvana, стала кассета с записями песен Aero Zeppelin, Paper Cuts, Floyd The Barber, Beeswax. Кроме Курта и Криста в состав группы в этом время входил барабанщик Дэйл Кровер.

Запись первого альбома группы Nirvana Bleach обошлась в 606 долларов и 17 центов. Деньги дал гитарист Дейв Эверман, периодически выступавший в составе группы. Первую тысячу экземпляров выпустили на белом виниле. Сейчас это коллекционная редкость, а цена каждого из них в несколько раз превышает бюджет записи всего альбома.

На первом же концерте европейского тура (20 октября 1989 года в английском городе Ньюкасл) Кобейн переколотил о сцену все свои гитары, а Крист сломал свой только что приобретенный бас, а также усилитель и ревер. Старый Свет впервые увидел, что у земляков из The Who за океаном выросла достойная смена.

Видео: YouTUBE/NirvanaVEVO

Первым, кто посоветовал Nirvana барабанщика, ставшего третьим основным участником группы, был Дэн Питерс из очень достойной группы Mudhoney, временно заменявший там Дейла Кровера. Нового ударника звали Дейв Гролл и материал он выучил за пять недель. Надо ли говорить, что в такой спешке ему приходилось работать впервые?

Первым большим контрактом c серьезным лейблом Geffen records группа обязана связям давней подруги Курта – Ким Гордон, басистке группы Sonic Youth. Geffen records перекупила Nirvana у Sub Pop всего за 70 000 долларов.

Милая Кортни

Первой и последней женой, а также матерью единственного ребенка Курта (дочери Френсис) стала девица по имени Кортни Лав. Пара познакомилась на бекстейдже концерта группы Butthole Surfers. Мать Кортни – психолог, изучавшая нюансы "свободной любви", отец – роуди группы Greateful Dead. В трехлетнем возрасте Кортни посетила Вудсток и с тех пор рок-н-ролла в ее жизни было хоть отбавляй.

Sound City

Первой настоящей серьезной студией, в которой работала Nirvana, стала Sound City, где записывались Fleetwood Mac, Том Петти, Ронни Джеймс Дио и многие другие. Спустя много лет, когда Nirvana уже стала легендой и пополнила своими именем "золотой список" клиентов Sound City, студия обанкротилась. Чтобы спасти ее, Дейв Гролл (к этому моменту – лидер Foo Fighters), выкупил оборудование и снял о ней блистательный одноименный документальный фильм, впервые выступив как режиссер и продюсер.

Видео: YouTUBE/NirvanaVEVO

На Sound City был записан альбом Nevermind – первая работа Nirvana, принесшая группе мировую славу. Впервые на пластинке значилось, что автором всех песен является Курт Кобейн. Тем не менее, это не совсем так. Курт создавал текст и основной мелодический рисунок. Оттачивали и обыгрывали песни все участники Nirvana. Пластинку продюсировал Бутч Виг, будущий создатель Garbage и один из лучших саундпродюсеров мирового рока. Именно Виг настоял на том, чтобы сделать ставку на трек Smells Like Teen Spirit. А дальше началась история...

Почему Курт Кобейн не приехал в Россию

Первыми друзьями Курта Кобейна, посетившими Россию, были Sonic Youth. Эта инди-группа впервые приехала на гастроли в СССР в 1989 году. Возможно, давняя подруга Кобейна Ким Городон что-то говорила российским промоутерам о молодой и перспективной клубной группе Nirvana, но эффект от ее выступления в СССР был бы нулевой – от силы пара десятков людей в маленьком зале.

Вторыми были Million Of Dead Cops – группа, которую Кобейн неоднократно называл любимой и с участниками которой приятельствовал. Million Of Dead Cops в 1992 году сыграли отличный концерт в компании московской группы "Наив" в "Горбушке" – лучшей к тому моменту концертной площадке столицы. Вот, правда, говорить в этот момент о приезде Nirvana было не с кем... В России еще не было площадок, которые подошли бы "стадионной" команде.

Видео: YouTUBE/Guitar Portal

Nirvana стала одной из первых и последних групп, записавших всего три (не считая многочисленных сборников перемикшированных и неиздававшихся песен) альбома, стоивших целых дискографий сотен групп и артистов своей эпохи. Ее лидер Курт Кобейн остается номером один в придуманном им же стиле гранж, а также одной из самых великих и трагических фигур в истории рок-н-ролла.