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Памятные даты

10 февраля, 19:19

На Никитском бульваре появится памятник погибшим журналистам

памятные даты Никитский бульвар Игорь Корнелюк Антон Волошин

Фото: M24.ru

На Никитском бульваре могут возвести памятник журналистам, погибшим при исполнении профессиональных обязанностей. Соответствующее решение было принято на заседании Комиссии по монументальному искусству, сообщает Агентство "Москва".

Памятник предлагают поставить неподалеку от Центрального дома журналистов.

В ходе конфликта на Украине погибли несколько журналистов российских информационных агентств и телеканалов.

Напомним, 17 июня под Луганском погибли звукорежиссер ВГТРК Антон Волошин и спецкорреспондент "Вестей" Игорь Корнелюк. Спустя две недели в Донецке попал под обстрел и погиб оператор Первого канала Анатолий Клян.

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В начале августа автомобиль, в котором фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин ехал на редакционное задание, был расстрелян из пулеметов и орудий на шоссе около Донецка. Позже по территории открыли огонь РСЗО "Град".

Долгое время журналист числился пропавшим без вести, но в сентябре прошлого года его официально признали погибшим.

Родственникам журналистов, погибших во время боевых действий на Украине, 17 ноября вручили награды. Андрей Стенин, Анатолий Клян, Игорь Корнелюк и Антон Волошин были отмечены Орденом Мужества.

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