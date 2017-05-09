Военный парад в честь Дня Победы начался на Красной площади

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

На Красной площади начался военный парад в честь 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Традиционно парад открывают барабанщики Московского военного музыкального училища, воспитанники которого открывали легендарный Парад Победы 1945 года.

На главную площадь страны выходят парадные расчеты всех видов Вооруженных сил РФ и родов войск, других силовых ведомств. По данным Минобороны РФ, в параде задействованы свыше 10 тысяч военнослужащих, более 100 единиц современного вооружения и военной техники.

В этом году в параде впервые примут участие в юнармейцы. Также на Красную площадь в первый раз выйдут военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота. А женщин в парадных расчетах в этот раз станет в два раза больше. По брусчатке пройдут представительницы четырех военных вузов.

Вслед за пешими колоннами на площади появится техника.