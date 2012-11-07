145 лет назад родилась исследовательница радиоактивности Мария Кюри

Пьер и Мария Кюри. Фото: Репродукция Фотохроники ТАСС

7 ноября 1867 года в Варшаве родилась великая женщина-физик Мария Склодовская, будущая Кюри. Она с детства интересовалась науками и отличалась особым усердием в учебе. Окончив школу, Мария мечтала продолжить обучение, но в то время Польша входила в состав Российской Империи, и женщины не могли легально получать высшее образование.

В 24 года Склодовская-Кюри смогла поехать в Париж, где начала изучать физику и химию в Сорбонне. Несмотря на постоянные лишения и отсутствие средств, она стала одной из лучших студенток университета, получила два диплома и возможность продолжать исследования. Чуть позже Мария стала первой в истории Сорбонны женщиной-преподавателем.

В 1895 году она вышла замуж за физика Пьера Кюри.

В 1896 году, после того как французский физик Антуан Анри Беккерель случайно открыл явление, названное им "радиоактивностью", супруги Кюри начали исследовать это перспективное направление. Они сравнивали интенсивности радиоактивности различных соединений урана. За неимением собственной лаборатории, пара проводила исследования в сарае на улице Ломон в Париже. С 1898 по 1902 они переработали там восемь тонн руды.

В начале 20 века Кюри открыли два новых элемента – радий и полоний. За это открытие, а также "за выдающиеся заслуги в совместных исследованиях явлений радиации" вместе с Беккерелем получили Нобелевскую премию по физике 1903 года. Благодаря награде супруги смогли купить необходимую аппаратуру и создать собственную лабораторию.

В 1906 году Пьер Кюри трагически погиб на парижской улице. Мария продолжила исследовать радий в одиночестве.

В 1911 году Мария Кюри стала первой женщиной, которая была дважды удостоена Нобелевской премии. Она получила награду по химии "за выдающиеся заслуги в развитии химии: открытие элементов радия и полония, выделение радия и изучение природы и соединений этого замечательного элемента".

Накануне Первой мировой войны Склодовская-Кюри возглавила отделение фундаментальных исследований и медицинского применения радиоактивности Радиевого института. А с началом боевых действий активно помогала на фронте, закупая на личные деньги рентгеновские переносные аппараты и обучая военных медиков работе с ними.

Умерла Мария Кюри 4 июля 1934 года, став одной из первых жертв радиации. Проводя исследования, она не только не предпринимала никаких мер предосторожности, но даже носила на груди ампулу с радием как талисман.

Подготовлено на основе информации из открытых источников.