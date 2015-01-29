Памятник героям советских анекдотов может появиться в столице

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

В Москве могут установить памятник "Героям анекдотов советского периода", а также бюст писателя Антона Чехова, сообщил M24.ru председатель комиссии Лев Лавренов.

Вопрос о возведении памятников будет рассмотрит 10 февраля комиссия при Мосгордуме по монументальному искусству.

По его словам Лавренова, также предполагается возведение ансамблей парковой скульптуры "Крепостная актриса", "Тургеневская девушка", "Тропа сказок" и "Природные богатства России".

Все они передаются в дар городу. "Вопрос о местоположении новых памятников будет обсуждаться на заседании", - отметил Лавренов.

Кроме того, комиссия по монументальному искусству 10 февраля рассмотрит вопрос о возведении памятного знака защитникам Отечества, участникам великих войн России XIX – начала XX века, похороненным на кладбище Николаевской Измайловской военной богадельни, памятника детям Великой Отечественной войны, памятника погибших журналистов, а также монумента жертвам политических репрессий.

Напомним, 28 января на Манежной площади появилась еще одна скульптура маршала Георгия Жукова. Монумент был установлен к открытию юбилейной выставки студии военных художников имени Грекова в Манеже.

Новый монумент на Манежной - авторская копия части композиции "Великая Отечественная Война". Композиция скульптора Михаила Переяславца открылась в декабре 2014 года на Фрунзенской набережной, возле здания Министерства обороны.