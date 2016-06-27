Форма поиска по сайту

27 июня 2016, 15:03

Культура

В Нью-Йорке поставят памятник жертвам массового убийства в Орландо

Фото: Erik McGregor/Pacific P/Barcroft/BarcroftMedia/ТАСС

Памятник жертвам массового убийства в гей-клубе в Орландо установят в Нью-Йорке, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Облик и месторасположение памятника определят члены ЛГБТ-сообщества, активисты и представители общин. Также в обсуждении примет участие бывший спикер горсовета Нью-Йорка Кристин Куинн.

12 июня 2016 года Омар Матин ворвался в гей-клуб Pulse и открыл огонь по посетителям заведения. На тот момент в помещении находилось около 350 человек. В результате он расстрелял 49 человек, 53 получили ранения.

Посетитель гей-клуба в Америке расстрелял людей из винтовки

Затем стрелок взял в плен заложников. Во время штурма Матина застрелили.

Власти квалифицировали произошедшее как теракт. Ответственность за преступление взяла на себя террористическая запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство".

