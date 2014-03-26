На Белорусском вокзале установят памятник в честь "Прощания славянки"

Фото: ИТАР-ТАСС

Ко Дню Победы на Белорусском вокзале появится памятник в честь легендарного марша "Прощание славянки", сообщает пресс-служба министерства культуры России.

Инициаторами установки монумента выступили РЖД и Российское военно-историческое общество. Памятник будет посвящен всем славянским женщинам, провожавшим мужей, братьев и сыновей на войну.

На открывшейся выставке "Прощание славянки. История одной песни", которая проходит Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе, российские скульпторы представят десять макетов скульптурной композиции.

"Прощание славянки" является одним из наиболее узнаваемых музыкальных символов России и одной из главных мелодий военной истории страны. Под эту музыку солдаты уходят в армию на срочную службу и выпускаются из военных училищ офицеры.



Марш "Прощание славянки" был написан военным музыкантом Василием Агапкиным в 1912 году во время Первой Балканской войны. Изначально мелодия создавалась для военного духового оркестра, тексты к маршу появились позднее. Всенародная популярность к "Прощанию славянки" пришла после того, как марш прозвучал в фильме Михаила Калатозова "Летят журавли" в 1957 году в сцене проводов добровольцев на войну. С тех пор он и стал традиционно исполняться при прощании с новобранцами.