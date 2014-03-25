Заложен первый камень памятника Станиславскому и Немировичу-Данченко

Фото: ИТАР-ТАСС

На месте будущего памятника Станиславскому и Немировичу-Данченко установили закладной камень. Монумент возведут на пересечении Камергерского переулка с Тверской улицей, перед зданием Московского художественного театра имени А. Чехова, сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса.

Церемония открытия закладного камня состоится 27 марта. Памятник великим русским театральным режиссерам и основателям МХТ Константину Станиславскому и Владимиру Немировичу-Данченко предполагается открыть до конца 2014 года.

Напомним, ранее художественный руководитель МХТ Олег Табаков подчеркнул необходимость установки монумента, который станет данью уважения великим театральным деятелям. Соответствующее распоряжение было подписано врио мэра Москвы Сергеем Собяниным.

Проект финансируется за счет средств Фонда поддержки и развития образования и культуры народов мира. Текущее содержание монумента должна будет взять на себя префектура ЦАО.