Памятник Федору Черенкову будет установлен в конце 2015 года

Фото: M24.ru

Памятник легендарному футболисту московского "Спартака" Федору Черенкову появится около стадиона "Открытие Арена" в конце 2015 года, рассказал гендиректор ООО "Стадион Спартак" Андрей Федун.

"На данный момент происходит утверждение окончательного вида памятника Федору Черенкову и определяется место его установки. Изначальный вариант памятника не устроил инвестора, и его пришлось корректировать. Скульптор, работавший над памятником гладиатору, входит в число претендентов на изготовление памятника Черенкову.

После окончательного утверждения всех деталей на работу будет отведено 4–5 месяцев. Думаю, что в конце 2015 года памятник займет свое место около стадиона", – приводит слова Федуна ТАСС.

Ранее сообщалось, что конкурс на составление эскиза памятника объявили в прошлом году. Большинство болельщиков выбрали самое известное фото спортсмена. Речь идет о фотографии, сделанной в 1983 году, где Черенков как лучший футболист СССР окружен футбольными мячами.

Москва простилась с легендарным футболистом Федором Черенковым

Федор Черенков скончался 3 октября в возрасте 55 лет. Причиной смерти футболиста стала опухоль головного мозга. Церемонию прощания, которая проходила в манеже академии "Спартака" в Сокольниках 7 октября, посетили около 15 тысяч человек.

Большую часть своей карьеры Черенков отыграл в "Спартаке", за который с перерывами выступал с 1977 по 1993 год. За это время он провел 494 матча и забил 121 мяч. В составе сборной СССР футболист сыграл 34 матча, в которых забил 12 мячей.

Черенков трижды выигрывал чемпионат Советского Союза, по разу чемпионат и Кубок России, дважды признавался лучшим футболистом СССР, а в 1989 году получил звание заслуженного мастера спорта СССР. В составе национальной команды он завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр 1980 года в Москве.

После окончания игровой карьеры Черенков в разные годы работал тренером основного и молодежного состава "Спартака". В последнее время Черенков трудился в академии "Спартака", которая была названа его именем.