В Москве появятся памятники Юрию Сенкевичу и Владимиру Челомею

В столице появятся памятники Юрию Сенкевичу и Владимиру Челомею

Депутаты Московской городской Думы в среду поддержали установку трех памятников в столице, сообщает пресс-служба МГД.

Так, на территории Московского государственного института туризма на Кронштадтском бульваре появится монумент в честь советского врача, выдающегося путешественника и телеведущего Юрия Сенкевича (1937-2003). Проект намечено профинансировать из внебюджетных средств, говорится в сообщении.

Памятник академику Владимиру Челомею (1914-1984), одному из создателей "ядерного щита" СССР, решено установить на аллее Героев космоса в районе Мемориального музея космонавтики. Сооружение памятника будет за счет средств НПО машиностроения.

Кроме того, на территории проектируемого народного парка на Таллинской улице запланировано разместить скульптурную композицию "70 лет битвы под Москвой". Деньги на это будут выделены из городского бюджета в рамках программы по благоустройству парков в Северо-Западном административном округе.

В прошлом году в столице установили четыре памятника - летчику Михаилу Водопьянову, поэту Александру Твардовскому; князю Московскому Дмитрию Донскому, его жене Евдокии Дмитриевне и их детям; а также герою войны 1812 года атаману Матвею Платову.