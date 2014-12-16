У здания Минобороны в Москве откроют памятник взятию Рейхстага

Фото: ТАСС

16 декабря у здания Минобороны на Фрунзенской набережной откроют скульптурную композицию, посвященную взятию Рейхстага.

В ночь с 11 на 12 декабря памятник, символизирующий поверженный Рейхстаг, привезли к зданию Минобороны. 12 декабря начались монтажные работы, а на 16 декабря запланирована торжественная церемония открытия памятника.

Скульптурная композиция составляет 11 метров в длину и девять – в высоту.

Памятник напоминает не только о водружении Знамени Победы над Рейхстагом, но и о Битве под Москвой, а также о Параде Победы 24 июня 1945 года.

Знамя Победы над Рейхстагом водрузили 1 мая 1945 года сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария. Оба были удостоены за этот подвиг звания Героя Советского Союза.